Üye Girişi
Haberler

Mikroçip Uygulaması Evcil Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğunu Arttırıyor

Mikroçip Uygulaması Evcil Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğunu Arttırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mikroçip uygulaması sayesinde evcil hayvanların kimliklendirilmesi ve sokak hayvanı sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mikroçip uygulamasının evcil hayvan sahiplerinin sorumluluğunu arttırdığını belirten Veteriner Hekim Hakan Kağan Koçoğlu, tüm evcil hayvanlarına mikroçip takılması ile sokak köpekleri ve benzeri hayvan sorunlarının ortadan kalkacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen uygulama ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler mikroçip takılarak kimliklendiriliyor. Uygulama sayesinde evcil hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il ve ilçe, acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgiler, kayıt altına alınıyor. Hayvanın kimlikleştirilmediği tespit edildiği takdirde ise sahibine para cezası uygulanıyor. Bu karar ile birlikte vatandaşların da sahiplendiği hayvanlar için sorumlulukları artıyor. Çankırı'da bulunan bir klinikte çalışan Veteriner Hekim Hakan Kağan Koçoğlu, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi ve saldırganlıklarının önüne geçilmesinin sağlanabileceğini söyledi.

"Hayvan sahipleri için de sorumluluk aşılıyoruz"

Tüm evcil hayvanlarının kayıt altına alınması gerektiğini belirten Koçoğlu, "Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi ve saldırgan davranışlarının önüne geçmek, kısırlaştırma ve mikroçip uygulamasıyla kesin çözümdür. Mikroçip uygulamasıyla beraber sahiplenilen köpekleri bireyselleştiriyoruz ve sahipleri için de sorumluluk aşılıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının kurmuş olduğu hayvan bilgi sistemine kaydediliyor ve yapılan aşı, ilaç ve işlemler sistemde ömür boyu gözüküyor. Hayvanların göstermiş olduğu saldırganlık ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek için bu işlemleri yapmak ve hayvanlara daha şefkatli yaklaşmak gerekir. Evlerimizin önünde de bir kap mama ve su koymamayı ihmal etmemeliyiz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
9. yargı paketi TBMM'de kabul edildi

Kamuoyunun merakla beklediği paket TBMM'den geçti

 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var 7 Kasım Perşembe? Narin davası, mahkeme başkanı ne dedi ("Allah ne verdiyse gidiyoruz. Sabaha kadar buradayız.")? Lankshear kimdir? Tottenham 42 numara Will Lankshear kaç yaşında? Mourinho neden yok, cezalı mı? Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir? Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne? Balıkesir yangın söndü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.