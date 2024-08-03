Mikroçip Uygulaması Evcil Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğunu Arttırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mikroçip uygulamasının evcil hayvan sahiplerinin sorumluluğunu arttırdığını belirten Veteriner Hekim Hakan Kağan Koçoğlu, tüm evcil hayvanlarına mikroçip takılması ile sokak köpekleri ve benzeri hayvan sorunlarının ortadan kalkacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen uygulama ile sahipli kedi, köpek ve gelincikler mikroçip takılarak kimliklendiriliyor. Uygulama sayesinde evcil hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il ve ilçe, acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgiler, kayıt altına alınıyor. Hayvanın kimlikleştirilmediği tespit edildiği takdirde ise sahibine para cezası uygulanıyor. Bu karar ile birlikte vatandaşların da sahiplendiği hayvanlar için sorumlulukları artıyor. Çankırı'da bulunan bir klinikte çalışan Veteriner Hekim Hakan Kağan Koçoğlu, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi ve saldırganlıklarının önüne geçilmesinin sağlanabileceğini söyledi.

"Hayvan sahipleri için de sorumluluk aşılıyoruz"

Tüm evcil hayvanlarının kayıt altına alınması gerektiğini belirten Koçoğlu, "Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi ve saldırgan davranışlarının önüne geçmek, kısırlaştırma ve mikroçip uygulamasıyla kesin çözümdür. Mikroçip uygulamasıyla beraber sahiplenilen köpekleri bireyselleştiriyoruz ve sahipleri için de sorumluluk aşılıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının kurmuş olduğu hayvan bilgi sistemine kaydediliyor ve yapılan aşı, ilaç ve işlemler sistemde ömür boyu gözüküyor. Hayvanların göstermiş olduğu saldırganlık ve kontrolsüz üremenin önüne geçmek için bu işlemleri yapmak ve hayvanlara daha şefkatli yaklaşmak gerekir. Evlerimizin önünde de bir kap mama ve su koymamayı ihmal etmemeliyiz" dedi. - ÇANKIRI