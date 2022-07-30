Midilli'nin Plomari Limanı dostluk rüzgarıyla açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün Midilli'nin Plomari kasabasına başlattığı gemi seferleri Ege'nin iki yakası arasındaki dostluğu pekiştirdi. Sıcaklaşan ilişkiler Plomari'nin yeni limanının açılışına da yansıdı.

İzmir ve Yunanistan arasında, pandeminin de etkisiyle yıllardır ara verilen gemi seferleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünce yeniden başlatıldı. İhsan Alyanak yolcu gemisi, 17 Haziran'dan bu yana her cuma sabahı Alsancak Limanından kalkış yaparak ve yolcularını Midilli'nin Plomari Limanına götürüyor. Gemi, pazar akşamları da dönüşe geçiyor.

Ege'nin iki yakası arasında sıcaklaşan ilişkiler, Plomari'nin yeni limanının açılış törenine de yansıdı. Yunanistan Parlamentosu 2. Başkanı ve Midilli Milletvekili Haralambos Athanasiou'nun yanı sıra Yunan Denizcilik ve Sivil Savunma bakan vekilleri ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığındaki İzmir heyeti de davetli olarak katıldı.

Törende konuşma yapan Özuslu, deniz seferlerinin, Türk ve Yunan halklarının dostluk bağlarını güçlendirdiğini, iki yaka arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri artırdığını vurguladı. Bu anlamda Plomari Limanı'nın da çok önemli olduğunu belirten Özuslu, Midilli'den de İzmir'e gemi turları yapılmasının önemine değinerek, "Midilli'ye, Avrupa'nın diğer kentlerinden de turistler geliyor. Hem Midilli sakinleri hem de turistler için Midilli'den İzmir'e turların yapılması, iki yakanın ortak turizm destinasyonuna dönüşmesi hepimizin yararına olacaktır. Yunan misafirperverliği sayesinde burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Aynı hisleri Yunanlı dostlarımızın da İzmir'de yaşayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Dostluğu, iyi komşuluğu, barışı, huzuru ve ticareti güçlendirelim ki Ege'de çok daha müreffeh bir yaşamı birlikte kuralım" dedi.

Yunanistan Parlamentosu 2. Başkanı ve Midilli Milletvekili Haralambos Athanasiou da Özuslu'nun temennilerine katıldığını belirtti ve Türk heyetine katılımları için teşekkür etti. Özuslu ve Athanasiou'nun, birbirlerine hediyeler sunmasının ardından yeni Plomari Limanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Tarife ücretleri

İzmir-Plomari gidiş-dönüş bilet ücreti 50 Euro olarak belirlenirken, 7-12 yaş grubu yolcular yüzde 50 indirimli seyahat ediyor. 0-7 yaş grubundan ücret alınmıyor. Plomari ile Midilli merkezi arasında ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor. Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak ya da Alsancak Limanındaki İZDENİZ satış ofisinden alınabilir. - İZMİR