Midesinden plastik şişe çıkarılan pelikanın son durumu

Kocaeli Ormanya'da midesinden plastik şişe çıkarılan pelikanın sağlık durumunda olumsuzluğa rastlanmadı. Hayvanlara ot dahi verilmesinin sağlıklarında olumsuzluğa yol açabileceğine değinen veteriner hekim Muhammet Nalkıran, "İyi niyetli bile olsa, masumane bir düşünce bile olsa onlara bir ot dahi uzatmak sindirim sistemlerinde hasara yol açıyor. Hatta farklı bir maddeyle beraber ölüme kadar götürebilecek tablolar oluşturabiliyor. O yüzden ziyaret alanlarında yalnızca hayvanları ziyaret edelim" dedi.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da ziyaretçi tarafından atılan pet şişeyi pelikan yutmuştu. Pelikana yapılan müdahaleyle midesinden pet şişe çıkarılmış, durum adeta şoke etkisi oluşturmuştu. Olayın ardından beslenmesi yapılan ve sağlık durumu kontrol edilen pelikanda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Veteriner Hekim Muhammed Nalkıran, pelikanın son durumu hakkında bilgi verirken, ziyaretçilerin de hayvanlara ot dahi uzatmalarının risk oluşturabileceğiyle alakalı açıklamada bulundu.

"Sağlık kontrolleri yapıldı, herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı"

Pelikanın midesinden pet şişe çıkarıldıktan sonra besleme yapıldığını ve takibinde sağlık durumunun kontrol edildiğini belirten Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, "Bizim burada 58 türde yaklaşık 900 hayvanımız var. Bunların birçoğu ya engelli statüsünde ya da doğaya yeniden dönemeyecek durumda olan hayvanlarımız. Pelikanlarımız da bu hayvanlarımızdan. Pelikanlarımız, daha önce çeşitli sebeplerle yaralanmış, bazısının ne yazık ki kanadı ampute olmuş, bazısının ayaklarında problem olan doğaya yeniden dönemeyecek durumda olan hayvanlarımızdan. Kendi doğal yaşam alanlarına en uygun alan oluşturularak, onları düşünerek bir alan oluşturduk. Yaklaşık 280 metrekare bir havuzu ve beslenme adasının olduğu bir alanda yaşamaktalar. Dün yaklaşık 14.30 sıralarında bir ihbar aldık. Maalesef bir pelikanımız pet şişe yuttu. Hemen hayvan bakıcılarla beraber müdahalesini sağladık ve midesinden o pet şişeyi çıkarabildik. Sonrasında tekrardan sağlık kontrolleri yapıldı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Hatta bu olayın olgusunu azaltmak için insanların eşliğinde bir besleme yapıldı" diye konuştu.

"İyi niyetli bile olsa, ot dahi uzatmak sindirim sistemlerinde hasara yol açıyor"

Ziyaretçilerin iyi niyetle dahi olsa hayvanlara verecekleri bir otun bile hasara yol açabildiğini söyleyen Nalkıran, "Bizim gibi doğal yaşam alanlarında hayvanların her birinin tek tek, özenle hazırlanmış rasyonları var. Bu rasyonlardan hariç iyi niyetli bile olsa, masumane bir düşünce bile olsa onlara bir ot dahi uzatmak sindirim sistemlerinde hasara yol açıyor. Hatta farklı bir maddeyle beraber ölüme kadar götürebilecek tablolar oluşturabiliyor. O yüzden ziyaret alanlarında yalnızca hayvanları ziyaret edelim. Onları beslemeye, onları sevmeye, dokunmaya çalışmayalım. Çünkü maalesef ki insan elinden çıkabilecek bir hasarla bir can ortadan yok olabilir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ