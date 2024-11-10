Üye Girişi
Haberler

MHP Tunceli İl Başkanı Atatürk'ü Dev Posterle Andı

MHP Tunceli İl Başkanı Atatürk'ü Dev Posterle Andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ve ekibi, Düldül Tepesi'nde dev bir Atatürk posteri açarak, Cumhuriyetimizin kurucusunu andı. Gökalp, Türk milliyetçiliği vurgusu yaparak, Devlet Bahçeli'nin yanında olduklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ve beraberindekiler, açtıkları dev posterle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Mhp Tunceli İl Başkanı Gökalp, beraberindekiler ile birlikte Düldül Tepesine çıktı. Gökalp ve yanındakiler burada dev bir poster açarak Atatürk'ü andı. Gökalp, "Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüz yılında gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve anlamanın ne demek olduğunu Tunceli'deki Türk milliyetçileri olarak anlamak için bugün milli mücadele döneminde Birinci Meclis mebusumuz Diyap Ağa'nın durduğu yerdeyiz. O gün Türklük tehlikede olduğu için buradayım diyerek Atatürk'ün yanında dimdik tavizsiz duran Diyap Ağa gibi Tunceli'nin Türk milliyetçileri de bugün Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli'nin yanında ve gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olacaktır. Tunceli'deki varlığım Türk varlığına armağan olsun" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.