MHP Tunceli İl Başkanı Atatürk'ü Dev Posterle Andı

Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp ve beraberindekiler, açtıkları dev posterle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Mhp Tunceli İl Başkanı Gökalp, beraberindekiler ile birlikte Düldül Tepesine çıktı. Gökalp ve yanındakiler burada dev bir poster açarak Atatürk'ü andı. Gökalp, "Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüz yılında gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve anlamanın ne demek olduğunu Tunceli'deki Türk milliyetçileri olarak anlamak için bugün milli mücadele döneminde Birinci Meclis mebusumuz Diyap Ağa'nın durduğu yerdeyiz. O gün Türklük tehlikede olduğu için buradayım diyerek Atatürk'ün yanında dimdik tavizsiz duran Diyap Ağa gibi Tunceli'nin Türk milliyetçileri de bugün Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli'nin yanında ve gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olacaktır. Tunceli'deki varlığım Türk varlığına armağan olsun" dedi. - TUNCELİ