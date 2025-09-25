MHP Terörsüz Türkiye İçin Toplantı Düzenliyor

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - MHP'nin "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" toplantılarının 9'uncusu 27 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak.

MHP Elazığ İl Başkanlığı, 27 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" programı öncesi bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda partinin MYK üyeleri, il yöneticileri ve Elazığ Milletvekili Semih Işıkver basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda konuşan MHP MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, terörle mücadelenin Cumhur İttifakı döneminde etkin şekilde yürütüldüğünü ve sınır ötesi operasyonlarla önemli sonuçlar alındığını söyleyerek, "Sıfıra inen terörün daim olması, terörsüz Türkiye gerçeğinin sağlanması için hep birlikte yola çıktık. Herkes bu hedefe inanmış durumda" dedi.

Işıkver: "Suriye ve DSG sürece katılmazsa tüm seçenekler masada"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise PKK'nın Suriye'deki uzantısı ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) demokratik sürece katılmaması durumunda askeri operasyon da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olacağını söyledi.

Işıkver, şunları kaydetti:

"Eğer Suriye'de terörden yana bir tavır alınırsa burada üniter devlet yapısının parçalanmadığı bir Suriye için buradan müdahale gerekiyorsa Türkiye gereğini yapacaktır. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara da 'Burada sürece dahil olmazsa Türkiye müdahale eder' diye bir açıklama yaptı. Böyle olacaktır umarım. Oradaki yapı çok kolektif, çok farklı devletlerin desteklediği bir yapı. Orada petrol sahaları da var. Bugün DSG kontrolündeki petrol sahaları var. Dolayısıyla dünyadaki büyük oyuncuların gözleri Suriye'nin üzerinde. Ama biz burada Suriye'ye müdahale etme hakkına da sahibiz" dedi.

Işıkver, sürecin kan dökülmeden sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

"Komisyonda kesinlike bir anayasa çalışması yoktur"

Komisyonun sadece terörsüz Türkiye süreci ile ilgili çalışmalar yaptığını da sözlerine ekleyen Işıkver, "Bizim çalışmamız ile komisyonun çalışması farklı. Orada terörsüz Türkiye komisyonu var. Mecliste grubu bulunan partilerin katılımıyla şu an bu süreç nasıl sonlandırılır, bu işe nasıl nokta koyulur, o konuşuluyor. Kesinlikle bir anayasa çalışması da yoktur" dedi.

Süreç boyunca şehit aileleri ve gazilerle yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Işıkver, "Gittiğimiz her yerde şehit aileleri 'Başka analar ağlamasın' diyor. Biz de hiçbir şehidimizin ruhunun incinmeyeceği bir yol izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkver, terör örgütünün silah bırakmasının ardından marjinal grupların ortaya çıkması, yeni örgütlerin türemesi gibi risklere ilişkin kaygıları da dile getirerek, "Bu coğrafyada gözü olan birçok aktör var. Mücadele etmeden bu toprakları elinizde tutamazsınız. Yeni bir tehdit ortaya çıkarsa devlet yeni paradigmalar geliştiririz. Kardeşliğimizi kaşıyacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.