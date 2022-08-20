MHP'nin ilçe buluşmalarında ikinci etap

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" ikinci etabı dün başladı.

Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman'la ilçe buluşmalarına start veren MHP Erzurum İl Başkanlığı, bugün de Tortum ve Uzundere'ye çıkarma yapacak. "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nda Pazar günü ise, merkez ilçelere ayrılacak. Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki buluşmalara ise, teşkilatların merkezde bulunuyor oluşu nedeniyle yoğun bir katılım bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'la birlikte heyette MHP MYK Üyeleri İdris Aydın, Adem Yurdagül, MDK Üyesi Cemil Yavuz Aksu, İl Başkanı Naim Karataş ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan da bulunuyor.

İlçelerde büyük ilgi

İkinci etabın ilk toplantılarına dün Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman'la başlayan MHP, söz konusu ilçelerde yine büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kamil Aydın başkanlığındaki heyeti ilçe başkanları karşılarken, vatandaşlar ve partililer de ilçe buluşmalarına büyük bir ilgi gösterdi. Kamil Aydın, ilçe buluşmalarında birlik ve beraberlik vurgusunda bulunurken, Türkiye'yi 2023'de bekleyen sınava dikkat çekti. Türkiye'nin bugünlere birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayla geldiğine vurgu yapan Aydın, "Birileri ve bazı çevreler istiyor ki, bu birliktelik bozulsun, bu kardeşlik yara alsın. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Üzerinde yaşadığımız bu kadim coğrafyada varlığımızı daha da güçlü kılarak hissettirmeye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Karataş: Mücadele hep oldu

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, ilçe toplantılarının taşıdığı öneme işaret ederek, "Bu mücadele hedefi ve gayesi olan bir mücadele. Bu mücadele milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, güçlendiren ve kuvvetli kılan bir mücadele. Tarih boyunca bizler, yani ecdadımız, yani milletimiz bir süre badireden atladı, bir sürü zorluktan geçti. Bu mücadele hep devam etti. Dolayısıyla 2023 hedefi de işte bu mücadelenin bir parçasını oluşturuyor" dedi. - ERZURUM