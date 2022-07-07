MHP MYK Üyesi Pehlivan: Bayramlarımız tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın simgesidir - Haberler

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MHP MYK Üyesi Pehlivan: Bayramlarımız tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın simgesidir

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP MYK Üyesi Pehlivan: Bayramlarımız tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın simgesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Burak Pehlivan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Bayramlar tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın simgesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Burak Pehlivan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Bayramlar tıpkı bayrak gibi bağımsızlığımızın simgesidir. Kurban Bayramı ise ayrıca dayanışma ve yardımlaşmanın da simgesidir" dedi.

MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk İslam aleminin bayramını tebrik etti. Bayramların tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın simgesi, birlik ve beraberliğin manevi güvencesi olduğunu belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, "Bayramlarımız Türk milletinin barış, huzur, kardeşlik ve kaynaşma hazinesidir. Bu yönüyle bayramlar mensubiyet şuurunun kökleşmesini sağlayan, milletsiz ve milliyetsiz kumpasların kazınıp atılmasını temin eden imkan ve irade kaynağıdır. Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir. Kurban, bir Müslüman'ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte, mana ve muhtevası çok derin ve kavrayıcıdır. Aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir" dedi.

Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu kaydeden Pehlivan, "Kurban Bayramı barış ve kardeşliğin sevincidir. Kurban Bayramı hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bayram, hayallerimizin üstünü örten felaketlere karşı manevi direniş sığınağı olacak ve ümit ederim ki bize yeni bir diriliş ve toparlanış ruhu kazandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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