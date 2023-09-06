MHP MKYK Üyesi Pehlivan; "7 Eylül Aydın için ibret ve gurur günüdür"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehivan, Aydın'ın düşman işgalinden kuruluşunun 101. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "7 Eylül Aydın için sıradan bir gün değil Kahraman Efeler ve torunları için ibret ve gurur günüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehivan, Aydın'ın düşman işgalinden kuruluşunun 101. Yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda "7 Eylül Aydın için sıradan bir gün değil Kahraman Efeler ve torunları için ibret ve gurur günüdür" dedi.

Milli Mücadele'nin en çetin geçtiği şehirlerin başında yer alan Aydın'da kadınından erkeğine, çocuğundan gencine verilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 7 Eylül'de zaferle sonuçlandığını kaydeden Burak Pehlivan, "Aziz Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, hürriyetine duyduğu sarsılmaz bağlılıktır. Efeler Diyarı Aydın bu konudaki en zor sınavlarından birini de 101 yıl önce başarı ile vermiştir" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin izlerinin birer ibret vesikası olarak saklanıp korunması gerektiğini ve genç kuşakların da mutlaka Malgaç Baskını'nın yaşandığı yerden Karatepe, Gözpınarı, Erbeyli şehitliklerinin hikayesini iyice anlamalarını tavsiye eden MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, "Tarihimiz, atalarımızın istiklal uğruna canı pahasına verdiği eşsiz mücadeleler ve kahramanlık destanlarıyla doludur. Aydınımız bundan 101 yıl önce Eylül ayının ilk haftasında cennetmekan atalarımız tarafından son derece zor şartlarda verilen destansı bir mücadele ile düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu mücadelede binlerce kişi şehit olmuştur. Şartlar değişmiş olsa da, atalarımızın emaneti doğrultusunda vazifemizi biliyor, sorumluluğumuzun idrakiyle Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeli'nin emirlerinde daha müreffeh yarınlar için yılmadan çalışıyoruz" diyerek Efeler Diyarı Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

Mesajında gençlere de seslenen MHP MYK Üyesi Pehlivan, "Geleceğin Türkiye'si için çalışmalıyız, üretmeliyiz. ve geçmişimizden dersler alarak gençlerimizi eğitmeli, yeni dünyaya hazırlamalıyız. Artık savaşlar eskisi gibi top ve tüfekle değil bilgi, güç ve ekonomi üzerinden yapılmaktadır" diyerek gençlerin çağın gereksinimlerine uygun şekilde kendilerini yetiştirmesini tavsiye etti. - AYDIN