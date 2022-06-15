MHP Lideri Bahçeli'nin Osman Ağa kanun teklifi Giresun'da sevinçle karşılandı

GİRESUN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Mücadele Kahramanı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi vermesi memleketi Giresun'da sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Topal Osman Ağa'nın Milletvekili Ali Şükrü Bey'in ölümünden sorumlu tutularak 2 Nisan 1923 yılında öldürülmesinin ardından 1925 yılında TBMM kararıyla İstiklal Madalyası verilmiş bir Milli Mücadele Kahramanı olduğunu belirten Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Giresun halkının vicdanı olduğunu söyledi.

GESOB Başkanı Kara, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu hassasiyetinden, milli duygularımızı, dile getirmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak bir konuya açıklık getirmek gerekir. Topal Osman Ağa üzerinde bir itibar tartışması olamaz, çünkü Osman Ağa'nın itibarı elinden alınmamıştır. İtibarı elinden alınan kişilerin unvanları, rütbeleri de alınır. Oysaki 1925 yılında M. Kemal Atatürk, ilgilere verdiği emir üzerine Giresun Kalesi'nin en güzel yerine nakledilmesini ve anıt mezarının yapılmasını sağlamıştır. Yine 1925 yılında TBMM kararıyla Osman Ağa'ya İstiklal Madalyası verilmiştir. İstiklal Madalyası verilen bir kişinin itibarı tartışılmaz. Yani Osman Ağa'nın itibar kaybı değil, hak kaybı vardır. TBMM tarafından bir kararla yargılanmadan infaz edilmesinden kaynaklı bir hak kaybıdır. Biz bu hakkın iadesini istiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli bir konuya temas ederek Giresunlular'ın vicdani sesi olmuştur. Bu hakkın iadesi için TBMM'ye verdiği bu kanun teklifine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hain 150'likler dahi affedildi, İstiklal Madalyalı Osman Ağa'nın hakkı iade edilmedi"

Ülkenin birlik ve bütünlüğünü bölmeye parçalamaya teşebbüs edenlerin hatta vatan haini olanların dahi affedildiği yerde Milli Mücadele Kahramanı Topal Osman Ağa'nın yargılanmadan infaz edilmesinden doğan hak mahrumiyetinin iade edilmesi gerektiğini de ifade eden Kara, "Seyit Rıza olayı vardır. Devlete baş kaldırmış, isyan etmiş, devlet kurmak için ayaklanmış bir taburumuzu yok etmiş birinin bugün Tunceli'de bir caddeye ismi verilmiştir. Yine Türk Vatandaşı oldukları halde ihanet içerisinde olan 150'likler listesi vardır. Bu hainler içerisinde Topal Osman Ağa yoktur. Kaldı ki 1938 yılında bu 150'likler de affedilmiştir. Bu hainlerin affedildiği yerde İstiklal Madalya sahibi Milli Mücadele Kahramanı ve yargılanmadan infaz edilen Topal Osman Ağa'nın hakkı iade edilmelidir" diye konuştu.

Topal Osman Ağa'nın tarihi önemi

Topal Osman Ağa'nın tarihteki önemine dair bilgi veren Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Balcı ise "Topal Osman Ağa Giresun için önemli bir isim, bundan dolayı ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kanun teklifi sevinçle karşılandı. Bahçeli'nin bu girişimi bir tarafta Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarı için, diğer tarafta Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılması olarak düşünüyoruz. Topal Osman Ağa ilk defa Balkan Savaşı'nda sahneye çıktığını görüyoruz. O dönemde Osmanlı'da bedelli askerlik uygulaması var. Topal Osman Ağa'nın bedeli ödenmesine rağmen gönüllü olarak savaşa katılıyor. Çatalca'da Bulgarlar'a karşı savaşırken yaralanıyor. Bu tarihten sonra gazilik nişanesi olarak Topal lakabı kalıyor. Giresun'a döndükten sonra 1. Dünya Savaşı içerisinde yine tarih sahnesinde görüyoruz. Askeriye destekli sivil unsur olarak yer alıyor. Bölgedeki Ermeniler'in sevk ve iskanından sorumlu, Batum'da savaşa katıldığını biliyoruz ve Ruslar'a karşı Harşit Cephesinde mücadele ediyor. Bunlarla beraber Osmanlı'da askerden kaçanları yakalayıp yine cepheye göndermekle görevli. Bunlarla beraber Topal Osman Ağa'yı asıl tarih sahnesine çıkaran olay ise 1919 yılında İzmir'in işgaliyle başlıyor. İzmir İşgaline karşı İstanbul Sultan Ahmet mitinginden sonra ilk mitingi Giresun'da düzenleyen Topal Osman Ağa oluyor. Yine akabinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Giresun'daki Reisliğini üstleniyor, Giresun Belediye Başkanı oluyor. Daha sonra Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla canını dahi emanet edecek kadar birlikte hareket ediyorlar. Milli Mücadele'de Giresun'dan 42. ve 47 gönüllü alaylar kuruyor. Sadece devletten silah ve teçhizat desteği alırken, diğer ihtiyaçları ise vatandaşların ve kendi imkanlarıyla karşılıyor. Dolayısıyla diğer özelliklerine bu hayır severliğini de katmamız gerekiyor. Daha sonra TBMM'de Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürülüyor. Milletvekili Ali Şükrü Bey en son Topal Osman Ağa'nın adamlarıyla görüldüğü için de cinayet Topal Osman Ağa'nın üzerinde kalıyor. Bunun üzerine çatışmada yaralı ele geçmesine rağmen yargılanmadan öldürüldüğü için olay tam olarak aydınlatılamamıştır" dedi.

Ali Şükrü Bey'in oğulları, Topal Osman Ağa'nın mezarını ziyaret etti

Cinayete kurban giden Milletvekili Ali Şükrü Bey'in çocuklarının dahi Topal Osman Ağa'yı cinayetten sorumlu tutmadıklarını belirten Araştırmacı-Yazar Seyfullah Çiçek, "Osman Ağa'nın üzerine yıkılmaya çalışılan Ali Şükrü Bey olayı ısıtılıp ısıtılıp ortaya konuluyor. Bu aslında Osman Ağa'ya kurulmuş bir komplo olduğu ortadadır. Çünkü 1959 yılında Giresun'a ziyarete gelen Ali Şükrü Bey'in oğulları, Topal Osman Ağa'nın çocuklarıyla Giresun Kalesi'ndeki mezarını ziyaret ederek Fatiha okumuşlardır ve hatıralarında da belirtikleri gibi " Babamızı öldüren kesinlikle Osman Ağa değildir" demişlerdir. Bunun ötesi yoktur. Dolayısıyla Osman Ağa'nın kaybedilmiş bir itibarı yoktur, büyük bir vatanseverdir. Bu anlamda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kanun teklifini bütün kalbi duygularımızla destekliyor ve saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.