MHP'li Baskın: "Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir" - Haberler

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MHP'li Baskın: "Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP'li Baskın: 'Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir'

Bayramın sevgi ortamı ile dolu olması dileğinde bulunan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir" dedi.

Bayramın sevgi ortamı ile dolu olması dileğinde bulunan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gönüllerin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması dileğinde bulunan Başkan Baskın, mesajında dini ve milli bayramların kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 84 milyonun has bahçesi olduğuna dikkat çeken Baskın, birliktelik vurgusu yaparak "Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir. Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz. Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır. Türkiye, 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Bayram barıştır, bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Aslına ve anlamına müzahir bayram günlerine kavuşmak, bu kavuşma halini de her şart altında muhafaza etmek en halisane dileğimdir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Efeler Yerel Haberler

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