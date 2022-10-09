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MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı

Yerel Haberler

MHP'li Arzu Erdem kültür festivalinde siyasi konuşma yapmak isteyince gerginlik yaşandı

Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festival'inde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in siyasi konuşma yapmak istemesi krize neden oldu.

Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festival'inde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in siyasi konuşma yapmak istemesi krize neden oldu. Etkinlik alanından ayrılan Erdem'in daha sonra MHP'li grupla alana geri gelmesi gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Esenyurt Belediyesi'nin il dernekleriyle birlikte düzenlediği "Kardeş Kültürler Festivali", Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Programa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, STK başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Siyasi konuşmalara izin verilmeyen festivalde MHP'li Arzu Erdem'in sahneye çıkmak istemesi krize neden oldu. Sahnede konuşmak yapmak isteyen Erdem'i görevliler siyasi konuşmaların yapılmayacağı yönünde uyarınca gerginlik yaşandı. Etkinlik alanından ayrılan Erdem, bir süre tekrar MHP'li bir grupla alana geri geldi. Yaşanan gerginlik çevik kuvvetin müdahalesi ile sona erdi. Milletvekili Erdem sahneye çıkmadan kısa bir konuşma yaparak bölgeden ayrılırken, etkinlik de kaldığı yerden devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi Arzu Erdem İstanbul Esenyurt Yerel Haberler

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