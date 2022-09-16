MHP'li Alıcık: 'Artık darbeler dönemi kapanmıştır'

MHP Aydın İl Başkanı, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak, "Artık darbeler dönemi kapanmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 61'inci yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Alıcık mesajında "16 Eylül 1961'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 17 Eylül'de de hemşehrimiz Başbakan Adnan Menderes İmralı adasında idam edilerek şehit edilmişlerdir. Allah rahmet eylesin. Artık darbeler dönemi kapanmıştır. Türk-İslam ahlakıyla perçinlenmiş, akıl, adalet ve izanla pekişmiş, merhamet ve şefkatle yücelmiş aziz Türk milleti teşkilatçı karakteri, birlik ve beraberliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gelişen demokrasimiz ile 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeden, vesayet arayışlarını gereken dersi verecektir. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın" ifadelerine yer verdi. - AYDIN