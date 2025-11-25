Haberler

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Kalın'dan 240 Ev Ziyareti

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Kalın'dan 240 Ev Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşum Derdi Derdindir' programı çerçevesinde 240 ev ziyareti gerçekleştirdi. Kalın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşum Derdi Derdindir' programı çerçevesinde ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kalın şimdiya kadar 240 ev ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşun Derdin Derdimdir' programı çerçevesinde il teşkilatıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinliyor. Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla ev ziyaretlerini sürdüren Kalın, şu ana dek 240 vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Kalın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Teşkilatımız ile tüm ilçe teşkilatlarımız tarafından yürütülen 'Komşum Derdin Derdimdir' programı il ve ilçe genelinde büyük bir kararlılık ve azimle devam etmektedir. Toplumsal dayanışmayı artırmak, hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 240 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri samimiyetle dinlenmekte, her not ilgili birimlerimize titizlikle iletilmektedir. Teşkilatlarımız; her kapıya ulaşmayı, her gönüle dokunmayı ve komşuluk hukukunu yaşatmayı milli bir görev anlayışıyla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını güçlendiren 'Komşum Derdin Derdimdir' programına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

İşte İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.