MHP Kayseri İl Başkanı Enes Kalın'dan 240 Ev Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşum Derdi Derdindir' programı çerçevesinde ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kalın şimdiya kadar 240 ev ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşun Derdin Derdimdir' programı çerçevesinde il teşkilatıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinliyor. Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla ev ziyaretlerini sürdüren Kalın, şu ana dek 240 vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Kalın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Teşkilatımız ile tüm ilçe teşkilatlarımız tarafından yürütülen 'Komşum Derdin Derdimdir' programı il ve ilçe genelinde büyük bir kararlılık ve azimle devam etmektedir. Toplumsal dayanışmayı artırmak, hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 240 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri samimiyetle dinlenmekte, her not ilgili birimlerimize titizlikle iletilmektedir. Teşkilatlarımız; her kapıya ulaşmayı, her gönüle dokunmayı ve komşuluk hukukunu yaşatmayı milli bir görev anlayışıyla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını güçlendiren 'Komşum Derdin Derdimdir' programına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" dedi. - KAYSERİ