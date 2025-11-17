MHP Kars İl Başkanlığı'ndan Engelli Bireye Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı.

Teşkilat, yürüme engelli Adnan Karakaya'ya akülü araç hediye ederek günlük yaşamını kolaylaştıracak bir destek sağladı.

"Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" sloganıyla sürdürülen ziyaret programı kapsamında, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, Arpaçay İlçe Başkanı Oğuzhan Daştanoğlu ve parti üyeleri, Arpaçay'ın Gülyüzü köyünde yaşayan Adnan Karakaya'yı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında akülü aracı teslim eden MHP heyeti, bu desteğin Karakaya'nın hareket kabiliyetini artırarak yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Memnuniyetini dile getiren Adnan Karakaya, "Bu araç sayesinde günlük hayatım kolaylaşacak. Desteklerinden dolayı MHP teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

MHP yetkilileri, ziyaret sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. - KARS