MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den "Terörsüz Türkiye" Sürecine Tepki Gösteren Polise: "Önceden Planlanmış Bir Şov"

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine tepkisini dile getiren polis memuruna ilişkin, "Keşke bu eylemi üniforması olmadan gerçekleştirseydi. Seçilen yer tramvay durağı. Görünen o ki her şey önceden planlanmış, ortaya bir şov çıkmış" dedi.

(ESKİŞEHİR) - MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine tepkisini dile getiren polis memuruna ilişkin, "Keşke bu eylemi üniforması olmadan gerçekleştirseydi. Seçilen yer tramvay durağı. Görünen o ki her şey önceden planlanmış, ortaya bir şov çıkmış" dedi.

Candemir, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'de "Terörsüz Türkiye" sürecine tepkisini dile getiren polis memuruna ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, kuralları bulunduğunu ifade eden Candemir, şunları kaydetti:

"İnsanlar elbette herhangi bir konuda fikirlerini beyan edebilir. Arkadaşımızın tepkisini keşke üniforması olmadan göstermesini isterdik. Ben kendi gördüğümü söyleyeyim; Altın Koza'da kısa film yarışmasına katılsa ödül alabilecek bir çalışma gibi duruyor. Kamera gayet iyi ayarlanmış, titreme yok, tek bir noktaya odaklanmış. Işık ayarı düzgün, seyirciler uygun şekilde kadrajda. Konuşmanın içeriğine baktığımızda bizle ilgili ifadeler de kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam '7 Haziran 1995 doğumluyum' diyor. 'Kayseriliyim' diyor. 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erciyes kurultaylarında büyüdüm' ifadesini kullanıyor. Biz en son Erciyes kurultayını 2006 yılında gerçekleştirdik. Kardeşimiz o dönemde 11 yaşında, buna rağmen 'Orada büyüdüm' diyor. Kayseri'de kendisiyle ilgili yaptığımız incelemelerde de böyle bir durumun olmadığını gördük."

"Zamanı geldiğinde hepsini konuşacağız"

"Bildikleri daha pek çok şey olduğunu ve zamanı geldiğinde konuşacaklarını" söyleyen Candemir, "Şu anda soruşturma devam ediyor. Herkes tepkisini gösterebilir fakat devlet memuruysanız devlet memuru kurallarına uymak zorundasınız. Keşke bu eylemi üniforması olmadan gerçekleştirseydi. Seçilen yer tramvay durağı ve çevredeki insanlar. Görünen o ki her şey önceden planlanmış ve ortaya bir şov çıkmış. Arkadaşımızın 'uykularım kaçıyor' dediğini de duyduk. Peki şehitler gelirken rahat uyuyor muydu? Konuşulacak çok şey var ama zamanı gelince hepsini ifade ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
