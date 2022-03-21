MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'e eşlik eden MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal'a ve Yönetim Kurulu üyelerine belediye olarak yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla MHP heyetine teşekkür etti. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de Başkan Bozkurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Haberler

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