MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül: "Hiç Kimse Devlete, Millete Ait Olanı Babasının Malı Gibi Kullanamaz"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Şehir Hastanesi yönetiminin "yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma ve hastalara kötü muamele" ile itham edildiğini, ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nün durumu bilmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığını ileri sürerek "Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kötü yönetim uygulamaları ve usulsüzlük iddiasında bulundu. Yurdagül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinde en büyük ve en kapsamlı yatırımların yapıldığı günümüzde, Cumhur İttifakımız, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimize hizmet etmek adına var gücüyle çalışıyor ve Erzurum'da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Bu hizmetlerden biriside Erzurum'a yapılan Şehir Hastanesidir. Uzun bir zamandır şehrimize ve hatta bölgemize hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde yaşanan, hemşehrilerimizi ve duyunca bizleride ciddi anlamda rahatsız eden olaylar silsilesi kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.

"Bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur"

Hastane yönetimi yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma, hastalara kötü muamele başta olmak üzere birçok münferit suçla itham edilmekte ve herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır. Bu duruma müdahale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yapılmadığı için, vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talep sebebiyle olaya bizatihi bizler tarafından müdahale etmek şart olmuştur.

"Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız düşünülemez"

Erzurum'da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir. Şehrimiz için sağlık alanında bu denli büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Yaşanan olaylar silsilesine kayıtsız kalmamız, en başta Erzurumlu hemşehrilerimize olan sorumluluğumuz gereği düşünülemez. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekiminin görev ve sorumluluk alanında yaşanılan olumsuzlukların bize iletildiği gibi il sağlık müdürlüğüne de talep ve şikayet olarak iletildiği, herkesin malumu olmasına rağmen ortada somut bir yaptırımın söz konusu olmaması da ayrı bir aymazlıktır.

"Hiç kimse devlete, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz"

Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Biz bu duruma gereken müdahaleyi yapar, suçlulara gerekli cezanın verilmesi için tüm yargı yollarını sonuna kadar devreye sokarız. Bizim, canımız da malımız da Erzurum'a ve Erzurumluya kurbandır. Lakin, Erzurumluya zulmedeni de Erzurum'a kurban ederiz. Bu böyle biline."

Kaynak: ANKA / Yerel
