MHP Erzurum'da Geleneğe Uygun Bayramlaşma Programı Düzenlendi

MHP Erzurum'da Geleneğe Uygun Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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MHP Erzurum İl Başkanlığı, bayramlaşma programını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Programda konuşan İl Başkanı Adem Yurdagül, bayramların birleştirici gücüne vurgu yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla yapıldı.

Parti il binası önünde düzenlenen bayramlaşma programına MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İl Başkan Adem Yurdagül, il yöneticileri, ilçe başkanları ile yönetimleri, KAÇEP il, ilçe yönetimleri, Kamu-Sen, TürkAv, Türk Hukuk Enstitüsü, Ülkü Ocakları İl başkanı, ilçe ocak başkanları ve partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Adem Yuragül, "Bayramlar birleştirir, bayramlar güçlendirir. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla, aynı din, aynı dil, aynı bayrak altında ve aynı ruhla üç hilalin gölgesinde geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımıza, üç hilale gönülden bağlı herbir ülküdaşıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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