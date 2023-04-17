MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz'ın Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yılmaz mesajında, "Rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın buruk sevinci içerisindeyiz" dedi.

Yılmaz mesajında, "Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde kaybettiğimiz canların acısını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Mübarek Kadir Gecesi'nde bizler bütün dualarımızı deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza hediye ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde yaşadığımız Kadir Gecesi'nin ülkemizde sevgi, saygı ve hoşgörünün kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gecede ülkemizin bir daha böyle büyük acılar ile sarsılmamasını diliyorum. Mübarek Kadir Gecesi'nin ülkemiz ve Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin" şeklinde konuştu. - DENİZLİ