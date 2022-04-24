MHP Datça'dan iftar yemeği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Datça'dan iftar yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
MHP Datça'dan iftar yemeği

Milliyetçi Hareket Partisi Datça İlçe Başkanlığı, teşkilatın önemli isimlerinden mrhum Mehmet Ali Topaloğlu hayrına iftar yemeği düzenledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Datça İlçe Başkanlığı, teşkilatın önemli isimlerinden mrhum Mehmet Ali Topaloğlu hayrına iftar yemeği düzenledi.

MHP Datça İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti. Kızlan Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti ve MHP İl Başkanları, ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, yemeğe katılan herkese teşekkür ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak bu değerli Ramazan Ayı'nda güzel bir iftar yemeğimizi icra ettik. Katılan bütün misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu iftar yemeğimizin hayrını merhum teşkilatımızın unutulmaz isimlerinden Mehmet Ali Topaloğlu hayrına icra ettik. Allah ta kabul eder inşallah" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, iftar yemeği, Hisarcık, Datça, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title