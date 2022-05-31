MGC Yönetimi Başsavcı Öztoprak ile bir araya geldi - Haberler

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MGC Yönetimi Başsavcı Öztoprak ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MGC Yönetimi Başsavcı Öztoprak ile bir araya geldi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Başkan Kaya Tepe, MGC'nin kuruluş tarihi, üye yapısı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Tepe, "Mersin Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında kurulmuş Mersin'in çatı meslek örgütüdür. Kent gazetecilerinin merkezi o tarihten itibaren MGC olmuştur. Böylesine köklü bir geçmişi olan meslek örgütünün parçası olmaktan, yönetiminde bulunmaktan onur duyuyoruz. Kentte mesleğini layığıyla yapan meslektaşlarımız için çalışmaktan son derece memnunuz" dedi.

Başsavcı Tolgahan Öztoprak ise nazik ziyaretlerinden dolayı MGC yönetimine teşekkür etti. Basının yeri ve önemine vurgu yapan Başsavcı, Mersin'deki basınla koordineli çalıştıklarını da ifade etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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