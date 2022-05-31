Mezitli zabıtası yeni yerine taşındı - Haberler

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açılması sonrası işlevini yitiren Mezitli Sanatevi, Mezitli Zabıta Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Mezitli zabıtası çalışanlarının daha verimli hizmet edebilmesi amacıyla düzenlenen yeni yerini ziyaret etti. Zabıta Müdürü Hüseyin Solak ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Tarhan, ihtiyaca göre özel düzenlemelerin yapıldığı yeni binanın çalışanların motivasyonunu ve vatandaşa hizmette verimi artıracağına inandığını söyledi.

Yeni bina ile zabıta çalışanlarına bahçesi, sosyal alanları ile daha iyi fiziki ortam sağlandığına dikkat çeken Tarhan, "Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler 24 saat aralıksız çalışıyorsunuz. Biz de sizlerin daha iyi şartlarda hizmet verebilmeniz adına gereken düzenlemeleri yeni binamızda yaptık. İyileşen fiziki şartlara birlikte daha verimli çalışacağınızdan kuşkum yok. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm çabamız halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel