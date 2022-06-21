Mezitli, 'Soli Güneş Festivali'ne Hazırlanıyor

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin basın tanıtım toplantısı yapıldı. Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde yapılan tanıtım toplantısında, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, festival programı ile ilgili bilgi verirken enerji verimliliği konusuna da değindi.

Festivalin tanıtım toplantısına, Tarhan'ın yanı sıra festivalin paydaşları arasında yer alan; Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele, Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Yücesoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

HEM MÜZİK HEM MODA

Katılımcılara festival programı hakkında bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Güneşin bu denli önemli olduğu günlerde Soli Güneş Festivali ile kentimizde halkımızın ilgisini ve dikkatini güneş enerjisinin yeniden kullanılmasına çekmek istiyoruz. Festivalimiz, 24 Haziran 2022 Cuma günü gündüz çeşitli etkinlikler ile başlayacaktır. Saat 16.00'da Proje Pazarı ve Kermes Alanı'nın açılışı yapılacaktır. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projeler de bu stantlarda yer alacaktır. 24 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Funda Arar'ı, 25 Haziran Cumartesi akşamı yine aynı saatte Emir Can İğrek'i, 26 Haziran Pazar günü de değerli modacı Yıldırım Mayruk'un Güneş Defilesi'ni festivalimiz kapsamında sizlerle buluşturacağız" dedi.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ İLK SIRAYA KOYARSAK BAŞARABİLİRİZ"

Festivali, enerji kaynaklarının önemine dikkati çekmek için düzenlediklerini vurgulayan Tarhan, şunları söyledi:

"Gündelik hayatımızın hemen hemen her alanında enerji kullanımına ihtiyaç duymaktayız. Bu durumla beraber artan enerji gereksinimini karşılamak önemli hale geldi. Git gide azalan enerji kaynakları dikkate alındığında alternatif enerji kaynaklarının önemi artıyor. Küresel iklim krizi, yükselen fiyatlar ve ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirmesi için acil ihtiyaç duyulan bir enerji krizi içindeyiz. İyi haber şu ki; bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç değil ve teknolojiler bugün hazır. Enerji verimliliği konusunda acil eylem, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için çok önemli olacaktır. Çözümler 4. Endüstri dönemine girdiğimiz bu dönemde, 'erişilebilir' ancak maliyetler henüz bizler için çok yüksek. Enerjimizi daha akıllı kullanarak, en hızlı ve en uygun maliyetli şekilde şimdi, CO2 emisyonlarını azaltmamıza yardımcı olacaklar. Günümüzde enerjinin çoğu şehirlerimizde ve binalarımızda, fabrikalarımızda ve ulaşımda kullanılmaktadır. İhtiyacımızdan çok daha fazla enerji kullanıyoruz, bu da bizi küresel iklim hedeflerimize ulaşma yolundan saptırıyor. Ama çok geç değil. Enerji verimliliğini ilk sıraya koyarsak ve şimdi yaparsak yine de başarabiliriz. Enerjimizi daha akıllı kullanarak, enerji talebi eğrisini kırabiliriz. Bu, daha az enerji santraline ihtiyaç duyulduğu ve bunun yerine daha fazla yenilenebilir enerji hedeflerimize daha hızlı ulaşabileceğimiz anlamına gelir. Enerji verimliliği, rüzgar ve güneşten üretilen her bir watt'ın daha fazla esnemesini sağlayarak yeşil geçişin maliyetini önemli ölçüde azaltır."

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların, Türkiye'de her alanda önemli rol oynadığına dikkat çeken Neşet Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki; orman vasfını yitirerek hazineye devredilen araziler, hazine mülkiyetindeki araziler, hazine mülkiyetinden TOKİ'ye devredilen arazilerin, kullanım tercihlerinde merkezi hükümet tasarrufu dışında belediye yönetimlerinin istemlerine öncelik verilsin. Örneğin, belediyemize bu tür araziler GES amacı ile tahsis edilirse, belediyemiz tüketicilere, özellikle tarımsal üreticilere ucuz enerji temin edecektir. Bu olgu, elektrik fiyatlarını aşağıya çekeceğinden herkesin refah seviyesinin yükselmesine yol açacaktır."

MERSİN LİMANI KAZILARA 500 BİN LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Mersin Uluslararası Limanı ile Mezitli Belediyesi arasında Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazılarına destek verilmesi amacıyla hazırlanan protokol imzalandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele arasında imzalanan protokole göre Mersin Uluslararası Limanı, kazı çalışmaları için 500 bin lira destekte bulunacak.

ANKA / Yerel