Mezitli'de Yeşil Alan Miktarı Artıyor

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014 yılından 2023 yılına kadar gerçekleştirdiği çalışmaların raporunu paylaştı. Raporda, Mezitli'de yeşil alan miktarının hızla arttığı görüldü.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, 2014 yılında ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare iken 2023 yılında bu sayının 4,5 metrekareye çıktığı görüldü. Belediye'nin 9 yıllık süreçte toplamda 612 bin metrekarelik yeşil alan artışı sağlayarak, önemli bir başarı kaydettiği belirtildi.

MEZİTLİ, YEŞİL ŞEHİR OLMA HEDEFİNDE BAŞARILI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2014 yılından bu yana ilçenin daha yeşil olması adına büyük gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2014 yılından bu yana Mezitli'nin daha yeşil bir şehir olması adına tüm gayretimizi gösterdik. Geriye baktığımızda bunu sağladığımızı görmek bizleri son derece memnun ediyor. Göreve geldiğimizde ilçemizde 86 parkımız mevcuttu.Belediye olarak 69 adet parkımızı daha Mezitlimize kazandırdık. Hobi Bahçesi projesini hayata geçirerek, 12 ayrı hobi bahçesinde 355 kişiye yer verdik. İlçemizin çeşitli yerlerinde 78 adet koruluk yaparak, yeşil alan sayısını arttırdık. Halkımızın sağlığını, çevre kalitesini göz önünde bulundurarak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 metrekareden 4,5 metrekareye yükselttik. İlçemiz her geçen gün değer kazanıyor ve ciddi ölçüde göç alıyor. 2014 yılından 2023 yılına kadar ki nüfus artışını göz önünde bulundurduğumuz da kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olduğunu görebiliriz. İlçemizdeki yeşil alan artışının çevre ve insan sağlığına olumlu etkilerinin olacağına inanıyorum. Yeşil alanların yükselmesiyle birlikte, hava kalitesinin artmasıve halkımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını hedefledik ve bu ilkeyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 9 yıl içinde 1 metrekare yeşil alan ranta açılmamıştır. Tarım alanları, narenciye bahçesi korunmuştur."