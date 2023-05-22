Mezitli'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi

Mersin'de düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tece Mahallesi Muhtarı Muhterem Işık tarafından organize edilen uçurtma şenliğine katıldı. Mutlu Yaşam Köyü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, uçurtma uçurmalarının yanısıra palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynama fırsatı buldu. Renkli uçurtmalarını gökyüzüne yollayan çocuklar, etkinlik alanında doyasıya eğlendi.

Çocuklara yönelik çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklara yönelik çalışmalarımıza hassasiyet göstererek, öncelik sağlıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bugün de Tece Mahalle Muhtarımız Muhterem Işık'ın öncülüğünde düzenlenen renkli ve sosyal bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mutluluğunu gözlemlemek onların keyifli bir gün geçirmelerini görmek bizlere güç ve moral veriyor. Başta muhtarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN