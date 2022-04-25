Mezitli'de Karavancılardan 23 Nisan Kutlaması

Mezitli Viranşehir sahillerinde kamp kuran karavancılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri özel etkinlikle kutladı.

Mezitli Viranşehir sahiline kamp kuran karavancılar tarafından organize edilen kutlama etkinliğine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Alanı, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı- beyaz balonlarla süsleyen karavancılar, şiirler, marşlar ve halaylarla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Karavan kültürünü ve sağladığı özgürlüğü yaymak istediklerini dile getiren karavan sakinlerinin bayram coşkusuna eşlik eden Başkan Tarhan, "23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehanın 102 yıl önce ortaya koyduğu vizyonun en büyük göstergesidir. Bu coşku ve gururun çağdaş ve ülkesini seven insanların yaşadığı Mezitli'de dalga dalga yayıldığını görmek en büyük mutluluğumuzdur. Mezitli o kadar güzel ve eşsiz bir yer ki, Torosların en zirvesinde olan Tepeköy'de de, Viranşehir sahilinde de gönül gönüle vererek aynı coşkuyu yaşayabiliyoruz. Karavan yaşamını tercih eden dostlarımızın bayram coşkusuna ortak olması son derece önemli" dedi.

Başkan Tarhan, karavan kültürünün yaygınlaşması amacıyla gereken tedbirlerin alınacağını ve ihtiyaçların giderileceğini söyledi.