Mezitli'de Bisiklet Evi Açıldı - Haberler

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi'nin iş birliği ile ilçede 'Bisiklet Evi' açıldı.

Mezitli Belediyesi Bale Kafe yanında faaliyete giren Bisiklet Evi'nin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Mezitli Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı, Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Sabahat Arslan ve üyeleri, Mezitli Belediyesi çalışanları, kent konseyi bünyesinde bulunan bisikletçilerin yanı sıra mersin genelinde çalışma yapan çeşitli bisiklet platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların bisikletleriyle katıldığı açılışta konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Bisiklet Evi'nin çevreye duyarlı vatandaşların buluşup sohbet edeceği, çevre sorunlarına dikkat çekilecek bir mekan olmasının yanında bisiklet eğitimi alanında çok önemli bir kurum olacağının altını çizdi.

Çevrenin korunmasında en önemli olgunun çevreye zarar veren alışkanlıklardan vazgeçilmesi olduğunu belirten Gelbul, "Bunlardan en önemlisi de karbon salınımını azaltılmasında en önemli araç olan bisikletler geliyor. Biz de bisiklet evimizin açılışını Dünya Çevre Günü gibi özel bir güne denk getirmek istedik. Burada her yaştan vatandaşımıza bisiklete binme, güvenli sürüş eğitimi, grup sürüşü eğitimi gibi farklı konularda ücretsiz dersler vereceğiz. Halihazırda başlayan derslerimize çok yoğun bir ilgi var. Mezitli'yi büyük ölçüde bisiklet kenti yapmayı başaran Başkanımız Neşet Tarhan'ın da desteğiyle çalışmalarımızın daha sistemli yürümesi adına bisiklet evimizi hayata geçirdik" dedi.

Mezitli'de yaşayan herkesin yüzmeyi ve bisiklet sürmeyi öğrenmesini istediklerini belirten Başkan Tarhan da "Belediye olarak en önem verdiğimiz konu çevre olmaktadır. Bu konuda halkımızın da desteğiyle verdiğimiz mücadele herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu konuda Mezitli çok özel bir kent olmuştur. Ancak son günlerde üzülerek görmekteyiz ki Mezitli'nin değer kazanmasıyla birlikte çeşitli orman alanı ve tarımsal alan rant amaçlı saldırıların ve uygulamaların hedefi haline gelmiştir. Biz de vatandaşlarımızla birlikte nasıl daha önce çevremize sahip çıktıysak yine bu çıkar çevrelerinin emellerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Mezitli'de bisiklet kullanımının diğer kentlere oranla daha yüksek olduğunu da belirten Başkan Tarhan, şöyle devam etti:

"Mersin gibi doğası ve eğim şartları uygun bir kentte neden bisiklet kullanılmaz anlaşılır değil. Biz Mezitli'de büyük oranda bunu kırdık. Açtığımız bisiklet yolları, vatandaşlarımıza dağıttığımız binlerce ücretsiz bisikletle bu konuda büyük farkındalık yarattık. Bisiklet Evimizde de vatandaşlarımız ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğrenecekler."

Etkinliğe katılanlara özel saksılarda sukulent cinsi çiçek dağıtılırken; Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a özel hazırlanmış Mezitli Belediyesi logolu bisiklet tişörtü hediye etti.

Açılışta Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Aşçı ve çevre konusunda duyarlılık gösterenlere teşekkür plaketi de verildi.

ANKA / Yerel