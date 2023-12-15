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Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu'ndan Mehmet Akif Ersoy'un Hayatını Anlatan Oyun

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Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan yeni bir tiyatro oyunu için hazırlıklara başladı. Oyun, İstiklal Marşı'nın yazarının yaşam hikayesini sahneye taşıyacak ve tüm Mersinliler davet ediliyor.

Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yepyeni bir tiyatro oyunu için hazırlıklara başladı. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, doğumunun 150. ölümünün 87. yılında sanatseverlerle buluşacak.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşam hikayesini anlatan oyunda, 26 deneyimli tiyatro oyuncusu sahne alacak.

Oda Tiyatrosu'nun büyük salonunda sahnelenecek esere, tüm Mersinlileri davet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de Oda Tiyatromuzun gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar. Kısıtlı imkanlarla büyük başarı elde eden Oda Tiyatromuz büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını bir şiir dinletisiyle değil de tamamen tiyatral bir eserle sahneleyecek. Tüm Mersinlileri 27 Aralık Çarşamba Günü oynanacak 'Akif' oyununa davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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