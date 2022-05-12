Mezitli Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Düzenlendi

MEZİTLİ, MERSİN (ANKA) -

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında, üyelere Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Aratos'un anıt mezarı ve antik limanda düzenlenen çalışmaları anlattı. Mezitli'nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Başkan Tarhan, kazılara destek sunulması amacıyla çeşitli kurum oda ve dernekleri ziyaret ederek bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında, kazı süreciyle ilgili bilgi veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Aratos'un Anıt Mezarının kazısı çok az kaldı. Kazıyı tamamladıktan sonra regülasyon çalışması da yapılacak. Mersin Valiliğimiz restorasyon aşamasında Mersin Valiliği olarak katkı sağlayacaklarını belirtti" dedi.

"EĞER KAZISINA BAŞLARSAK ANTİK LİMAN İÇİN BİR FARKINDALIK OLUŞTURABİLİRİZ"

Mezitli Antik Limanın kazısı için kamuoyu çalışması yaptıklarını belirten Başkan Tarhan şu ifadeleri kullandı:

"Asıl bu dönem Antik Liman üzerinde yoğunlaşmak istiyoruz. Eğer kazısına başlarsak Antik Liman için bir farkındalık oluşturabiliriz. En kötü ihtimalle batı mendireğini kısa sürede tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Akdeniz'deki tek antik liman diyoruz ama kimse bilmiyor. Kazının başlamasıyla birlikte daha çok destek alabileceğimizi sanıyorum. Bu konuda Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü ve yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Sponsorluk konusunda iyi bir haber alırsak 12 ay boyunca kazı yapma ve daha çabuk toprak altından çıkarmayı başarabiliriz. Aslında olması gereken de budur."

"ARATOS'UN ANIT MEZARINI KAZMANIN NERESİ SİYASİ?"

Mezitli'nin yararına olan konularda tüm kent dinamiklerinin el ele vermesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, "Biz tüm odalara, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili kurumlara sunumlar yapıyoruz. Bu şehirde kazananların bu şehrin gelişmesi, tanıtılması için değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Siyasi düşüncesi, partisi ne olursa olsun, tüm kent dinamiklerinin söz konusu Mersin'in yararına olunca iş birliği yapması zorunludur. Birlikte Ankara'ya giderlerse yaptıramayacakları şey yok. Aratos'un anıt mezarını kazmanın neresi siyasi?" diye konuştu

"ÇOĞU YERDE KAVGA ÇIKARMA İHTİMALİ OLAN KONULAR MEZİTLİ'DE OYBİRLİĞİ İLE ÇIKIYOR"

Mezitli Belediye Meclisi'nin örnek bir tavır sergilediğini belirten Tarhan, "Mezitli Belediye Meclisi bunu aştı. Geçtiğimiz günlerde Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan için yapılan anıta oy birliği ile karar verdik. Filistin'e sahip çıkarken de savaşa hayır derken de Cem Evleri'nin ibadethane sayılmasında da hep oybirliği ile karar aldık. Bunu da her yerde gururla söylüyorum. Çoğu yerde kavga çıkarma ihtimali olan konular Mezitli'de oybirliği ile çıkıyor. Bunun model olması gerekiyor" dedi.