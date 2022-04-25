Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Esnaf  Ziyaretinde Kapalı Kepenklerle Karşılaştı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, düzenli olarak yaptığı esnaf ziyaretlerinde çok sayıda kapalı kepenkle karşılaştı. Karşılaştığı tablonun son derece üzücü olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Bu iyi bir tablo değil. Mezitli'nin en büyük caddesinde, ekonominin en fazla işlediği bir bölgede durum buysa demek ki durum son derece vahim. Mezitli kadar gelişmemiş yerleşim yerlerinde, ilçelerde esnafımızın durumu daha kötü demektir" dedi.

Başkan Tarhan'la yaptıkları sohbette tablonun her geçen gün kötüye gittiğine vurgu yapan esnaf, işyerini açmamanın çoğu günler daha büyük kazanç anlamına geldiğini söyledi.

Giderlerin astronomik oranda arttığından dert yanan esnaf, "Giderlerin artmasının yanında vatandaşın alım gücü son derece düştü. İnsanlar artık çarşıya pazara bile çıkmaz oldu. Hiç siftah yapmadan akşam eden arkadaşlarımız var. Bunu siyasi bir alana çekmenin anlamı da yok. ya açmıyoruz ya da giderleri minimuma indirmenin yollarını arıyoruz. Bölgede onlarca işletme maalesef personel sayısında azalmaya ya da personelle anlaşarak dönüşümlü çalışmaya başladı" dediler.

Esnaf gezisi sırasında karşılaştığı tablonun son derece üzücü olduğunu belirten Başkan Tarhan, "Saat 09.30 olmasına karşın çok sayıda işletmenin henüz açılmadığını gördük. Açık olan yerler ya fırınlar ya da küçük işletmeler. Zaten açanlar da çalışan sayısında azaltmaya gitmiş, enerji tüketiminde kısıtlamaya gitmiş. Çalışan birkaç kişinin de temizlik yapan başka ülkelerden gelen misafirlerimiz olduğuna tanık olduk. Bu iyi bir tablo değil. Mezitli'nin en büyük caddesinde, ekonominin en fazla işlediği bir bölgede durum buysa demek ki durum son derece vahim. Mezitli kadar gelişmemiş yerleşim yerlerinde, ilçelerde esnafımızın durumu daha kötü demektir" diye konuştu.

Ortaya çıkan tabloyla ilgili acil çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"Bu bir gerçek. Bunu artık herkes kabullendi. Ekonomik sıkıntı var. Önyargılı davranan bazı kesimlerin dışında bu gerçeğin herkes farkında. Bize düşen bunun ötesinde ne yapmak gerektiği. Biz belediyeciler yeni bir yönetim anlayışını, siyasilerin yeni bir siyaset anlayışını ortaya koyması gerekiyor. Önümüzdeki süreç bu anlamda önemli. Birleşmeler önemli, dayanışma önemli. Yukarıda başlatılan siyasi partiler arasındaki birleşme ve dayanışmanın alt kademelerde de ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Daha çok uzun yol almamız gerekiyor. Çünkü her yaptığımız esnaf gezimizde bu tablo değişmiyor. Hatta daha da kötüye gidiyor. Hep birlikte bu kötü gidişe dur dememiz gerekiyor."