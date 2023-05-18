Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan Personele Motivasyon Buluşması

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Temizlik Müdürlüğü’ne bağlı garajda toplanan çalışanlara, Mezitli’nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sabahın erken saatlerinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı garajda toplanan çalışanlara, Mezitli'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Mezitli Belediyesi'ndeki başarının, çalışanların birlik ve beraberliğinden kaynaklı olduğunu vurgulayan Başkan Tarhan, "Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Belediye çalışanlarımız ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte mutlu, huzurlu ve her geçen gün güçlenen kocaman bir aile olduk. Ben çalışanlarımızdan memnunum. Mezitli Belediyesi olarak birlik ve beraberlik ruhu ile çok koordineli çalışıyoruz. Mezitlimizin güzelleşmesinde en büyük katkıyı belediye personellerimiz sağlamaktadır. Personellerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizdeki hizmet kalitesini görebiliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mezitli halkımıza daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.