Mezitli Belediye Başkanı Tarhan: "Çiçeklerimizi Tek Tek Kopardılar Fakat Baharın Gelmesini Engelleyemeyecekler, Size Söz"

Mezitli Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Şimdi kucaklaşma zamanı, birlikte mücadele etme zamanı. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız. Bir devrimcinin yıllar önce söylediği gibi; 'Çiçeklerimizi tek tek kopardılar, fakat baharın gelmesini engelleyemeyecekler', size söz" dedi.

Mezitli Menderes Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan Kılıçdaroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına, Millet ittifakı'nın il başkanları ve yöneticileri, ilçe başkanı ve yöneticileri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, CHP Parti Meclis üyesi Emre Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, bütün engellemelere rağmen Millet İttifakı'nın kurulduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şunları kaydetti:

"14 MAYIS'TA TÜRKİYE İTTİFAKI'NI KURACAĞIZ"

"Mersin'de katıldığım ilk seçim bürosu açılışı. Burası 13. Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bürosudur. Farklı siyasi partilerle bir aradayız. Bizler halkı temsil ederiz. Halktan aldığımız oyu namus kabul ederiz. Bu söylediklerim namuslu siyasetçiler için geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu siyasette bu ittifakı sağladı. Bütün engellere, oyunlara, tuzaklara rağmen bugünlere getirdi. Şimdi 14 Mayıs'ta 'Türkiye İttifakı'nı kuracağız. Herkes birliğe, beraberliğe, adalete ve refahın hakça bölüşülmesine susamış. Bu susadığımız hasretler için ilkeler için sayın Cumhurbaşkanımız 85 milyonda ittifakı oluşturmak için bu gayreti gösterdi. Bizde 14 Mayıs'ta Türk milleti olarak bu görevimizi yerine getireceğiz."

Başkanlık sisteminde yolun sonunun göründüğünü kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şöyle konuştu:

"BAHARIN GELMESİNİ ENGELLEYEMEYECEKLER"

"Yeryüzünde örneği görülmeyen Başkanlık sisteminin sonuna geldik. Bu sistemde neler neler gördük. Bağımsız yargı mensuplarının tek adam karşısında ayağa kalkarak iliksiz cübbelerini iliklemeye çalıştıklarını; hakkını arayan madenci yakının danışmanlarca tekmelendiğini, deprem için yapılan çadırların satıldığını ve saymakla bitmeyen AKP icraatlarını gördük. Başkanlık sisteminde yolun sonu göründü. Ancak, ikinci bir mücadele alanımız daha var;103 yıl önce; ulusumuzun emperyalizme karşı verdiği onurlu mücadelenin merkezi olan, halk iradesinin ve bağımsızlığımızın güvencesi TBMM'de çoğunluğun elde edilmesi ile mücadelemiz tamamlanacaktır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına 19 gün kaldı; örgütlerimiz başta olmak üzere çok çalışmalıyız. Kırgınlıklarınız, haklı eleştirileriniz olabilir. Ama gün o gün değil. Şimdi kucaklaşma zamanı, birlikte mücadele etme zamanı. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız. Bir devrimcinin yıllar önce söylediği gibi; 'Çiçeklerimizi tek tek kopardılar, fakat baharın gelmesini engelleyemeyecekler', Size söz."

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır da şöyle konuştu:

"14 MAYIS 21.00'DE CUMHURİYET MEYDANINDA OLACAĞIZ"

"Bir seçim var önümüzde ve sadece bir kişi kazanacak. 14 Mayıs'ta saat 17.00'de sandık kapanacak bir kişi kazanacak. Ben biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama şunu bilin bize oy veren de vermeyen de bizim başımızın tacıdır. Tüm seçmenlere seçimden sonra da hizmet edeceğiz. Biz bu seçimde barışı, huzuru, kardeşliği getirmek istiyoruz. Cami avlusunda bizlere siyaset yapabilirler ama onlar gibi olmayacağız. İçiniz rahat yüreğiniz ferah olsun. 14 Mayıs'a kadar sokak sokak dolaşacağız. Sizlerle dolacağız ve saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. 13. Cumhurbaşkanımızın seçim zaferini kutlayacağız. Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm yurttaşlarımıza güveniyorum. En az 6 milletvekili çıkaracağız ve Mersin'de yüzde 70'in üzerinde oy alacağız."

CHP Mersin Milletvekili adayı Emre Yılmaz ise şunları dile getirdi:

"5'Lİ ÇETEYE HESAP SORACAĞIZ"

"Mersin örgütüyle 31 Mart'ta bir hikaye yazdı. O hikayede büyük bir bahar geldi. Mersin'de kafalar değişti şimdi Türkiye'de değiştireceğiz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Mersin şimdi çok farklı oldu. Bu kentin hikayesini Türkiye'de tekrar etme zamanımız geldi. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bambaşka bir hikaye yazmaya hazırız. Kıymetli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir ittifak kurdu. O ittifakta Türkiye'nin bütün renkleri bütün kimlikleri vardı. O ittifak ülkemizin yüzde 98'ini oluşturuyor. Bu ittifakın karşısında yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 5'li çete var. Bu 5'li çeteye hesap soracağız."

İyi Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar da şunları kaydetti:

"SİYASETİN KİRLETTİĞİ BU ORTAMDA GÜLMEYİ ÇOK ÖZLEDİK"

"Mersin bütün renklerin hep bir arada yaşadığı ve Türkiye'ye örnek bir kenttir. Kardeşliğin başkentidir Mersin. Kemal beyin bu kutlu yürüyüşünü hep beraber destekleyeceğiz ve Mersin'de bu yükü birlikte taşıyacağız. Bizler Mersin'de ve Türkiye'de bir şeyi çok özledik. Siyasetin kirlettiği bu ortamda gülmeyi çok özledik. Birbirimize sarılmayı çok özledik. Birbirimizle oturup çay içmeyi özledik. Bunlar kendilerinden olmayanları onun adamı bunun adamı diye kutuplaştırdılar. Hepimizi birbirimizden uzaklaştırdılar. Millet ittifakının genel başkanları tüm milletimizi bir masanın etrafından topladı ve hepimize ortak bir çağrıda bulundular. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde sahada ve her yerde kol kola mücadele vereceğiz. 15 Mayıs sabahı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz. ve bunların kirlettiği böldüğü bu dilden sizlerle beraber kurtulacağız."

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise şöyle konuştu:

"GENEL BAŞKANIMIZI CUMHURBAŞKANI, PARTİMİZİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

"Seçimlere sayılı günler kaldı. Bir söz verdik. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'deki en yüksek oyu Mersin'den çıkaracağız. Bunun için gece gündüz demeden örgütümüz, adaylarımız, belediye başkanlarımız hep birlikte çalışıyoruz. Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. yüzyılda hedeflediği hak, hukuk, adalet ve demokrasiyi ülkemizde tesis etmek için hep birlikte mücadele ediyor ve yürüyoruz. Liyakatsizlik ve adaletsizliğin hakim olduğu tek adam rejimi yakında sona erecek. Tıpkı yerel yönetimlerimizde CHP'li belediyelerimizin yaptığı gibi ülkemizi hakkaniyetle ve liyakatli kadrolarla yöneteceğiz. Yeni bir Türkiye'yi demokrasiyle inşa edeceğiz. Türkiye'ye yeniden baharı getireceğiz. Size söz veriyoruz. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı, partimizi iktidar yapacağız."