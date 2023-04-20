Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Çalışma Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende belediye personelinin bayramını kutladı.

Başkan Neşet Tarhan, Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Belediye binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya, tüm çalışanların yanı sıra belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Çalışanlarla tek tek selamlaşan Tarhan, çikolata ve kolonya ikram etti.

Depremler nedeniyle bayramın buruk geçeceğini dile getiren ve 14 Mayıs seçimlerden sonra daha mutlu bayramların yaşanacağını belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Sevgili Mezitli ailem, çok önemli günlerden geçiyoruz. Mayıs ayı içerisinde çok farklı etkinliklerimiz olacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek nitelikte bir seçim olacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk da olsa bu bayramı kutlayacağız. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Mayıs ayı, bahar ayıdır. Bizler, Mezitli'de her zaman baharı yaşayan toplumuz. Bu bayramı buruk geçirdik fakat seçimlerden sonra daha mutlu, ekonomisi daha güçlü, işsizliğin daha az olduğu, gençlerimizin daha umutlu olduğu ve refah seviyesi daha yüksek bir bayram yaşamayı umut ediyorum. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum."