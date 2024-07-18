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Mezarlıktaki yılan görenleri hayrete düşürdü

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Eskişehir'de bir mezarlıkta görüntülenen yılan, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü. Odunpazarı İlçesi Türkmentokat Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yılan görüntülendi. Mezarlığa ziyarete giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği yılan, görenleri hayrete düşürdü. Büyüklüğüyle tedirginliğe yol açan yılanın görüntüleri, sosyal medyada çok kez paylaşım aldı.

Mezarlıktaki yılan görenleri hayrete düşürdü
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir mezarlıkta görüntülenen yılan, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü. Odunpazarı İlçesi Türkmentokat Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yılan görüntülendi. Mezarlığa ziyarete giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği yılan, görenleri hayrete düşürdü. Büyüklüğüyle tedirginliğe yol açan yılanın görüntüleri, sosyal medyada çok kez paylaşım aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cep Telefonu Odunpazarı Eskişehir Yerel Yaşam Güncel Haberler

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