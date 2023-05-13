Mezarlıktaki musluklar çalınmasın diye prangalı önlem aldılar

Adana'da mezarlıklardaki musluklara çalınmasın diye alınan prangalı önlem dikkat çekti.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nda muslukların çalınmasından şikayetçi olan mezarlık yönetimi, musluklara çalınmasın diye demir kilit yaptırdı. Çeşmelere yapılan ve prangayı andıran demir kilit sistemi sayesinde mezarlıkta musluk hırsızlığı son buldu. - ADANA