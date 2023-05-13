Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mezarlıktaki musluklar çalınmasın diye prangalı önlem aldılar

Mezarlıktaki musluklar çalınmasın diye prangalı önlem aldılar

Yerel Haberler

Adana'da mezarlıklardaki musluklara çalınmasın diye alınan prangalı önlem dikkat çekti.

Adana'da mezarlıklardaki musluklara çalınmasın diye alınan prangalı önlem dikkat çekti.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nda muslukların çalınmasından şikayetçi olan mezarlık yönetimi, musluklara çalınmasın diye demir kilit yaptırdı. Çeşmelere yapılan ve prangayı andıran demir kilit sistemi sayesinde mezarlıkta musluk hırsızlığı son buldu. - ADANA

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title