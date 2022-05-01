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Mezarlıkta kuran ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıkta kuran ziyafeti

ı Kerim okunuyor.

DÜZCE (İHA) - ı Kerim okunuyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de ziyaretçiler ile birlikte ahirete irtihal etmişlere dua okudu.

Düzce Belediyesi şehir genelindeki mezarlıkları haftalar öncesi bakıma alarak Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçilere hazır hale getirmişti. Mezarlığı arefe gününe hazırlayan Düzce Belediyesi her arefe günü olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilaveti okuttu. Arefe günü öğle namazının ardından başlayan programa mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar da katılım sağladı. Şehir mezarlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ziyaretçiler ile birlikte dua okuyarak mezarlıkta yapılan çalışmaları inceledi. Düzce Belediyesinin düzenlediği mevlid programı ile vatandaşlar, hem okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini hem de Mevlidi dinlerken bir taraftan da yakınlarının mezarı başında dua etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, dua, Yerel, Haberler

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