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Mezarlıkta arefe yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıkta arefe yoğunluğu

Eskişehir'de Kurban Bayramı arefesinde, asri mezarlıkta yoğunluk oluştu.

Eskişehir'de Kurban Bayramı arefesinde, asri mezarlıkta yoğunluk oluştu.

Eskişehir Asri Mezarlık'ta, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Bazıları mezarlıkları temizlerken bazıları ise mezarlardaki çiçekleri suladı. Mezarlık girişinde oluşan yoğun araç kuyruğu ise dikkat çekti. Jandarma ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrol ederek ziyaretçiler içeriye aldı. - ESKİŞEHİR

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