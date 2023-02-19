Mezarlıklarda yürek burkan görüntüler... Depremin 14'üncü gününde dinmeyen acı

Yıllarca baktığı diyaliz hastası annesinin mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremin 14'üncü gününde vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarı başında gözyaşı dökmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve bin 485 binanın yıkıldığı 4 bin 85 binanın ağır hasarlı olduğu Adıyaman'da, enkaz altından çıkan vatandaşlar, Adıyaman Mezarlığına defnedilmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise mezarlıklardan ayrılmıyor. Depremde ölen vatandaşların mezarı başında gözyaşı döken yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Çocukların mezar taşlarına bırakılan oyuncak, süt ve çikolatalar ise yaşanan acıyı gözler önüne seriyor.

"Allah kimseye anne acısı yaşatmasın"

Depremde diyaliz hastası annesi Fatma Kaya'yı kaybeden Asabi Kaya ise 15 yıl boyunca annesinin bakımını yaptığını belirterek, "Annem vefat etti. Hep dua ederdi bizim için. Bize bir şey olmadı, görevimizi yerine getirerek onu yıkadık. Annelerin duaları kabul olur. Eşim 15 yıl boyunca baktı, gurbete gidemedik. Allah kimseye anne acısı yaşatmasın. Anne yok, baba yok, kimsesiz kaldık. Kapı komşum bağırıyordu. Onlara yardım edemedim. Hiçbir şey yapamadık. Bir türlü sabah olmadı. Bitmez bir geceydi. Allah tüm Türk toplumundan razı olsun. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Çok büyük birlik ve beraberlik var. Bu oldukça kimse mağdur olmaz. Herkes bize yardımcı oldu" dedi.