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Mezarlıklarda, bayram öncesi genel temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıklarda, bayram öncesi genel temizlik

Batman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki 11 mezarlıkta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki 11 mezarlıkta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yaptığı kabir ziyaretlerini huşu içerisinde yapabilmelerine olanak sağlayan Batman Belediyesi, çalışmalarını defne açık ve defne kapalı 11 mezarlıkta sürdürüyor.

Yıl boyunca yapılan mezarlık çalışmalarında, kent genelindeki mezarlıkların büyüklüğüne göre 2'şer veya 3'er olmak üzere toplamda 25 adet oturma bankı ve 25 adet kamelya, Asri, Tilmerç, İkiztepe ve Petrol mezarlıklarına, 40 adet çöp kutusu ve içerisinde Kur'an-ı Kerim bulunan 15 adet Kur'an-ı Kerim dolabı yerleştirildi.

Belediye başta Asri Mezarlık olmak üzere Kurban Bayramı arifesine kadar; mezarların dip temizliği, ot biçme, genel mezarlık temizliği, ağaç budama ve ilaçlama çalışmaları devam ederken, vatandaşların mezar sulaması için de muslukların bulunmadığı alanlara da su şebekesi bağlantısı kuracağı belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Belediyesi Kurban Bayramı İkiztepe Yerel Haberler

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