Mezarlıklarda bayram hareketliliği

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Ramazan Bayramı sebebiyle mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramında mezarlıklara giden vatandaşlar, vefat eden akrabalarının mezarı başında dualar okudu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Ramazan Bayramında vefat eden vatandaşlar unutulmadı. Mezarlıklara giden vatandaşlardan kimisi aile kabristanı başında dua okurken, bazı vatandaşlarda Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların okunmasının ardından vefat eden aile bireylerinin mezarlıklarına su döken vatandaşlar, daha sonra bayram ziyaretleri yapıyor.

Tekirdağ'da bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklarda yoğunluklar yaşanıyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel