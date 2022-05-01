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Mezarlıklara bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıklara bayram ziyareti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramının arifesinde vatandaşlar kabir ziyaretleri yaparak ebediyete intikal eden yakınları için dua etti.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramının arifesinde vatandaşlar kabir ziyaretleri yaparak ebediyete intikal eden yakınları için dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar kabirleri ziyaret etmeye başladı. Vatandaşlar mezarlıklara gelerek yakınlarına dua etti. Mezar ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur'an okuyup, dua etti. Yakınlarının kabirlerini düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarları düzeltti. Öte yandan, Selendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gün boyu mezarlık ziyareti için ücretsiz araç kaldırıldığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Selendi, Manisa, dua, Yerel, Haberler

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