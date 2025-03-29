Mezarlıklar doldu taştı: Hüzün ve gurur

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün ve gurur vardı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna gelinirken her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklar vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, kaybettikleri sevdiklerinin mezarlıklarına koştu. Samsun'da en çok ziyaretçinin olduğu Kıranköy Mezarlığı'nda hem insan yoğunluğu hem de araç trafiği yaşandı. Vatandaşlar, sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitliklerde ise hüzün ve gurur bir aradaydı.

"Korkusuz, şehit olmayı isteyen, hep en önde giden bir evlattı"

Diyabakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Piyade Komando Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun mezarına gelen babası Mehmet Altunoğlu, "Şehit oğlum Ahmet, 3 oğlumun en büyüğüydü. Korkusuz, şehit olmayı isteyen, hep en önde giden bir evlattı. 1 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır Lice Tapantepe Üs Bölgesinde gece operasyonunda teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit düştü. Çocuğumun şehit olmasının üzerinden 15 yıl geçti. Bizim yaşadığımız acıları, içimizde kopan fırtınaları yüce Rabb'imden başka kimse bilemez. Acımız 15 yıldır hala taze. 15. bayramı da çocuğum olmadan yalnız geçiriyoruz. Hasret giderek büyürken, içimizdeki acı da, yüreğimdeki kor ateş de hiç sönmüyor. Sanki az önce oğlum şehit olmuş gibi 15 yıldır bu acı devam ediyor" dedi.

Önce oğlunun sonra da tüm şehit mezarlarını sevdi

5 yıl önce Mersin'de şehit düşen Ulş. Er Caner Mayendağı'nın annesi Güngör Göksert, önce oğlunun mezar taşlarını, toprağını ve çiçeklerini öpüp kokladı. Mezarla ilgilenen, dua eden, daha sonra da mezarlıktan ayrılırken yolunun üstündeki tüm şehit mezarlarının toprağını ve çiçeklerini sevip koklayan acılı anne, hiçbir şehidi oğlundan ayırmadığını söyledi. Anne Gögsert, "Allah tüm şehit ailelerine sabırlar versin. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. Bugün şehitliğe geldim. Oğlum Caner Mayendağı şehit olalı 5 yıl olacak. Tüm şehit mezarlarını sevdim çünkü onların hepsi bizim çocuklarımız. Hiçbirini ayırmıyorum" diye konuştu.

Kıranköy'ün yanı sıra Samsun'daki tüm mezarlıklarda benzer kalabalık ve görüntüler yaşandı. - SAMSUN