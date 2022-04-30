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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mezarlar ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için temizlik çalışması başlattı. Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, ekipler tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde büyükşehir belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve kent mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi. Mezarlık içi ana yollar yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Bayram, Yerel, Haberler

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