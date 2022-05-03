Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mezarlık ziyaretine gidenlere lokum ikram edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlık ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu dağıtıp, lokum ikramında bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlık ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu dağıtıp, lokum ikramında bulundu.

Şanlıurfalı vatandaşlar bu bayram da mezarlıklara akın ederek aile mezarlarını ziyaret edip dualar okudu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kent geneli ve 13 ilçede bulunan mezarlıklara gelen vatandaşlara görevliler tarafından gül suyu ve lokum dağıttı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title