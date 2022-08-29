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Mezarlığa bırakılan yavru köpek yeni yuvasında

Yerel Haberler

Mezarlığa bırakılan yavru köpek yeni yuvasında

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yetkilileri tarafından, mezarlıkta ölüme terk edilmiş halde bulunan 1 aylık yavru köpek sahiplendirildi.

Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yetkilileri tarafından, mezarlıkta ölüme terk edilmiş halde bulunan 1 aylık yavru köpek sahiplendirildi.

Yaklaşık 1 ay önce Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi yetkilileri tarafından bir mezarlıkta ölüme terk edilmiş halde bulunan yavru köpek, sağlığına kavuştuktan sonra yeni yuvasına sahiplendirildi. 1 ay boyunca Zeytinburnu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavilerine devam edilen minik yavru, Eymen Buğra Sarıtaş tarafından sahiplenildi. İç ve dış parazitleri temizlendikten sonra yeni sahibine teslim edilen 2 aylık yavru köpeğin, yeni evinde çok olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinburnu Yerel Haberler

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