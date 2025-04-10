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Mezar Tahrip Olayında Soruşturma Başlatıldı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'ye ait mezarın tahrip edilmesiyle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu çerçevesinde soruşturma başlattı. Olay, mezarlıklara zarar verme suçu kapsamında değerlendiriliyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'ye ait mezarın tahrip edilmesine ilişkin olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın Türk Ceza Kanunu'nun 153/1. maddesinde düzenlenen "Mezarlıklara Zarar Verme" suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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