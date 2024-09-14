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Mevlid Kandili'nde Camiler Dolu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Mevlid Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen programda Müftü Vekili Tahsin Güleç, bu mübarek gecenin önemini vurguladı ve dua etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar, Mevlid Kandili'nde camilere akın etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla akşam namazı sonrası vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen kandil programına Müftü Vekili Tahsin Güleç katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunan programda konuşan Müftü Vekili Güleç, "Mevlit Kandili'ne hürmet edenler affedilir. Bu gece yapılan dua reddedilmez. Bu gece, Allah-ü Teala'nın ayıdır. Bu mübarek gecede Allah-ü Teala mümin kullarına dünyada ve ahrette ikramlar yapar. Bu gece çok tövbe ve istiğfar etmeliyiz" dedi. Güleç, ardından dua okudu.

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Bandırma Etkinlik Kültür Yerel Yaşam Müftü Cami

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