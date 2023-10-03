Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası, Bayburt Ortaokulunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımı ile okul konferans salonunda gerçekleşen kutlama programı 'Okulumuzda Yaşayan Hadisler' temalı sinevizyon gösterisi ile başladı. Mevlid-i Nebi Haftası programı; Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve naatlarla devam etti. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 'Çizgilerle Hadisler' konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Mevlid-i Nebi Haftası programı, ödül töreninin ardından hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BAYBURT