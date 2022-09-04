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Mevlana Mahallesi yepyeni bir yaşam alanına kavuşuyor

Yerel Haberler

Mevlana Mahallesi yepyeni bir yaşam alanına kavuşuyor

Talas Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında mahalleye bambaşka bir görünüm kazandıracak Mevlana Mahallesi Meydanı Yaşam Alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında mahalleye bambaşka bir görünüm kazandıracak Mevlana Mahallesi Meydanı Yaşam Alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 7. mahallesi olan Mevlana Mahallesi Meydanında yürütülen çalışmayla mahallenin çehresi çok farklı bir o kadar da kullanışlı bir konuma kavuşacak. Projesi ulusal çapta bir yarışma ile belirlenen Mevlana Mahallesi Meydanında toplam 20 bin m alanda düzenleme yapılıyor. 14 bin m yeşil alan oluşturulacak proje çerçevesinde Türkiye'ye örnek bir uygulama hayata geçirilmiş olacak.

Vatandaşlara hizmet verecek birçok yapıyı içinde barındıracak olan meydanda bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık binası ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktaları yer alacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Türkiye Yerel Haberler

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