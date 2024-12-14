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Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesine 14 Yıl Sonra İlk Türk Ziyareti

Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesine 14 Yıl Sonra İlk Türk Ziyareti
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, 14 yıl aradan sonra Türk ziyaretçilerini ağırladı. 85 yaşındaki Zekeriya Vanlı, duygu dolu anlar yaşarken, türbenin anıları ve bakımı hakkında bilgi verdi. Esad rejiminin devrilmesi sonrası ziyaretlerin yeniden başlaması mutluluk yarattı.

İslam alimi Mevlana Halid-i Bağdadi'nin Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan türbesinin bakımından sorumlu 85 yaşındaki Zekeriya Vanlı, 14 yıl sonra türbeyi ziyaret eden Türkleri görünce duygu dolu anlar yaşadı. Türbe, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ziyaretçilerini bekliyor.

İslam dünyasının önemli tasavvuf alimlerinden olan ve 1827 yılında 49 yaşındayken vefat eden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Kasiyun Dağı'nın eteğinde yer alan kabristanda bulunuyor. Mevlana Halid-i Bağdadi, başta akaid, fıkıh ve kelam olmak üzere birçok eser yazdı.

Türbesi Türkiye tarafından 2009 yılında restore edildi

Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, 2009 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren bir vakıf tarafından restore edildi. Ayrıca türbenin bakımı yaklaşık 100 senedir Van'dan Suriye'ye gelen Vanlı aile tarafından yapılıyor. Ancak Suriye'de yaşanan iç karışıklık sonucu türbeye 14 yıldır Türkler gelemedi.

"2010 yılından sonra buraya hiçbir Türk gelmedi"

Esad rejimininin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türk gazeteciler Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesini ziyaret etti. Türbenin bakımını yapan 85 yaşındaki Zekeriya Vanlı, Türklerin 14 yıl sonra ilk kez türbeyi ziyaret ettiğini belirterek duygu dolu anlar yaşandı. Zekeriya Vanlı, "Mevlana Halid-i Bağdadi, Nakşibendilerin efendisidir. Bizler 100 yıldır bu türbenin bakımını yapıyoruz. Benden önce babam, babamdan önce de dedem bu türbenin bakımını yapardı. Ben de 55 yıldır görev yapıyorum" ifadelerini kullandı. Türklerin 14 yıldır gelmediğini ve şu anda çok mutlu olduğunu söyleyen Vanlı, "2010 yılından sonra buraya hiçbir Türk gelmedi. Çok sevindik. Ayrıca Sednaya Hapishanesi'nden çıkan insanları görünce çok sevindik. Benim damadım da oradaydı, ancak kendisinden 40 yıldır haber alamıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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